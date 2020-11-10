Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi. Bakan Elvan, gazetecilere yaptığı açıklamada ise kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis’teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, “Önceden bilginiz var mıydı?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Bakan Elvan’dan Twitter paylaşımı *

Bakan Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ise, yeni görevine başladığını belirtti.

Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, “Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb’im hayırlı hizmetlere vesile kılsın.” değerlendirmelerinde bulundu.