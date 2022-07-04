Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere 400 mali hizmetler uzman yardımcısı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de sözleşmeli destek personeli pozisyonunda görevlendirilmek amacıyla 196 temizlik görevlisi alacak.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavıyla 400 mali hizmetler uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Özel yarışma sınavı, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdan oluşacak.

Sınava ön başvurular 8-14 Eylül’de elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacak. Ön başvuruda istenilen şartları sağlayan adaylar nihai başvurularını 27 Eylül-3 Ekim döneminde yapacak. Yazılı sınav 13 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak. Sözlü sınavın yeri, günü, saati ile sınava katılacakların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının duyurulması sonrası sitedeki Sözlü Sınav Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekiyor.

DSİ’nin 196 sözleşmeli personel alım şartları

DSİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre de 196 sözleşmeli destek personeli alınacak. Temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sınav yapılmaksızın istihdam edilecek personel, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirilecek.

Başvurular, 20 Temmuz saat 09.30’da başlayacak, 30 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, KPSS-P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak. İlan edilecek pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler yerleştirme sonrası “www.dsi.gov.tr/duyurular” adresinden ilan edilecek.

Kıyı Emniyeti engelli personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ilanına göre ise 4 engelli personel istihdam edilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu internet adresinden veya Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.