Son haber… Türkiye’de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.
Son haber… Türkiye’de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.
ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 10,8 milyar TL’ye ulaştı. ASELSAN’dan 2022 yılı ilk...Daha fazla oku
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti....
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar...
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalışla 211 milyar dolar oldu. ABD Hazine...
Almanya'da temmuz ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayı...
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