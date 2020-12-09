KoçSistem tarafından hayata geçirilen, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içerisinde ebeveyn-çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan Aile Saati projesi, yeni proje ortağı Yapı Kredi Yayınları ile etki alanını genişletiyor. Projeye kapsamında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal” isimli özel olarak basılarak eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılacak. Projenin 2021’de 2 bin aileye dokunması hedefleniyor.

KoçSistem, kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Aile Saati’ çatısı altında Yapı Kredi Yayınları ile yeni bir işbirliğine imza attı. KoçSistem’in hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati’nin kitap ortağı Yapı Kredi Yayınları oldu. KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları işbirliği kapsamında, özellikle pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor.

KoçSistem’in Yapı Kredi Yayınları ile yaptığı iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına ve kitap seçimine yönelik eğitimler verilecek. Aynı zamanda, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” isimli kitaplar eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek.

KİTABA ERİŞİM *

“Doğan Kardeş” dergisi ve yayınlarıyla başlayan köklü bir yayıncılık geleneğinin günümüzdeki temsilcisi Yapı Kredi Yayınları ile işbirliği yapmaktan, Aile Saati projesinin kitap ortağı olmalarından duyduğu mutluluğu belirten KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şunları anlatıyor: “Aile Saati ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile bireylerini, bilinçli teknoloji kullanımına ve aile içi iletişimi artırmaya davet ediyoruz. Özellikle, dijital uyaranlara çok fazla maruz kaldığımız pandemi günlerinde, ekranları belli bir süre de olsa kapatmalı, ailece vakit geçirmeli, tüm aile bireylerini tıpkı kitap okumak gibi nitelikli aktiviteler yapmaya özendirmeliyiz. Daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.”

Bugüne kadar 2 bin aileye ve yaklaşık 6 bin çocuğa ulaştıklarını da söyleyen Akarca, 2021’de de aynı oranda aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

Teknoloji ve dijitalleşme ile gerçek hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arası yüz yüze iletişimin gücüne değinerek bilinçli teknoloji kullanımına teşvik eden Aile Saati projesinin kitap ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ise, şöyle devam ediyor: “KoçSistem ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışacağız. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” adındaki uzun yıllardır çok beğenilerek okunan kitaplarımız eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev eğlenceleri desteklenecek.”

ANNESİNİN MASALLARININ KATKISI *

Yazarlık serüveninin annesinden duyduğu masallarla başladığını ifade eden Ahmet Ümit ise küçükken annesinden dinlediği masalların yazarlık kariyerine büyük katkı sağladığını belirtiyor. Ümit, şöyle devam ediyor: “Masal Masal İçinde isimli kitabım da aslında annemden dinlediğim masallardan oluşuyor. Masalların özgürlüğü var. Çocuklarımızın zor bir dünyada iyi ve güçlü kalabilmeleri için ruhlarının doğru biçimde masallarla beslenmesi gerekiyor. Aile Saati bu ihtiyaca cevap veren bir proje olarak öne çıkıyor.”