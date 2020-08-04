280 milyon Euro’luk yatırımla 2013 yılında Vialand Tema Park adıyla faaliyete başlayan İstanbul Eyüpsultan’daki tema park, 2018 yılında Gürsoy Grup bünyesine geçerek İsfanbul Tema Park adını aldı. 30’u aşkın ünitesi bulunan tema parkı, 2019 yılında 500 bin yabancı turisti olmak üzere toplam 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Yeni yatırımlar ve projeler ile gücünü artırarak sadece Türkiye’nin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da eğlence, yaşam ve alışverişte en büyük adresi olmayı hedeflediklerini belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Çalışmalarımızı hızlandırarak 2020’de yabancı turist sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyorduk. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu hedefimiz bu yıl için gerçekleşmeyecek de olsa önümüzdeki dönem için hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. 2023 yılında Türkiye’ye gelen 10 turistten 1’ini İsfanbul Tema Park’ta misafir etmek. Beş yıllık hedefimizi de 22 milyon ziyaretçi olarak belirledik” diye anlatıyor.

İŞBİRLİKLERİ ARTTI *

Tonger, son dönemde tema park için yapılan işbirlikleri için şu bilgileri veriyor:

“İsfanbul’un eğlence turizmindeki payını artırmak amacıyla tüm turizm paydaşlarıyla özel eğlence paketleri hazırlandı. Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile anlaşma yapıldı ve tur kapsamında İsfanbul bilet satışlarının yapılması sağlandı. 75 ülkede 35 bin alt acente ile sektörünün lideri Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acentelerle de anlaşmalar yaptık. Yabancı misafirlerin İsfanbul Tema Park biletlerini İstanbul’a gelmeden önce satın almaları sağladık. Yaptığımız bu girişimlerle 2019 yılında 500 bin yabancı turisti ağırladık.”

SEKTÖR DARALDI *

Pandemi nedeniyle sektörlerinde yaklaşık yüzde 75 oranında bir daralma yaşandığını açıklayan Tankut Tonger, “Diğer taraftan salgın nedeniyle yurtdışından gelen turist olmaması da sektörü olumsuz yönde etkiledi. Dolayısıyla şu anda 2020 yılının nasıl tamamlanacağına dair bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacak” diyor.

YÜZDE 50 KAPASİTE *

Karantina sürecinin ardından kapılarını açan İsfanbul’da hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda önlemler aldıklarını dile getiren Tankut Tonger, şunları anlatıyor:

“Tema Park’taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösteriyor. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamıyorlar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabiliyorlar. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor. İsfanbul Tema Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşmasını engellemek amacıyla misafirler web sitesi üzerinden online bilet almaya teşvik etmek için gerekli çalışmalar başlatıldı. Online bilet alan misafirler cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebiliyorlar. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanabiliyorlar.”