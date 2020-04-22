HEKTAŞ’ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, KOVID-19 pandemisi ile mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, virüs salgını sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de topyekûn mücadele içinde olduğu koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen Ar-Ge süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık” dedi.

Üretilen dezenfektanların, gliserin ve portakal esansı içerdiğini belirten Ortakçıer, gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların hazır olduğunu, ülkemizin bu zor dönemi en kısa zamanda ve en az hasarla atlatması için üzerlerine düşen katkıyı sağlayacaklarını da vurguluyor.