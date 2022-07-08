Hepsiburada verilerine göre bayram öncesi en çok temel tüketim-gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, platformu üzerinden satış verilerine bakarak, bayram öncesi tüketici satın alma alışkanlıklarını inceledi.

Verilere göre, 2022’nin Kurban Bayramı öncesine denk gelen 1-8 Temmuz tarihleri arasında, en çok temel tüketim-gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapılan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya oldu.

Hepsiburada seyahat verilerine bakıldığında en çok satın alınan ürünler arasında seyahat-tur hediye çekleri, en çok tercih edilen yerler arasında ise Dalaman, Bodrum ve Antalya bulunuyor.

Uzun tatili fırsat bilen tüketiciler, tatil bavullarına güneş ürünlerini de eklemeyi unutmazken, güneş kremleri ve güneş havluları bu dönem en çok satılan ürünler arasında yerini aldı.

– Bebek bakımı ön plana çıktı

Verilen bilgiye göre, tatilde kendine zaman ayırmak isteyen anneler, bebeklerinin bakımını da aksatmıyor.

Anne-bebek kategorisinde oyuncak ve bebek mamalarının yanı sıra bebek bakım ürünlerine de ilgi yüksek seyrederken, bebek beslenme ve banyo gereçleri tatil valizlerinde yerini aldı.

Kitap kategorisinin en çok satın alınan kitapları da çocuk kitapları oldu. Çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zeka geliştirme kitapları, bilim-teknik ve boyama kitaplarına ilgi gösterdi.