Hepsiburada'dan "4 yılda 1 gelen şubat indirimleri" kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Peşin fiyatına 3 ay ertele, 6 taksitle öde' fırsatıyla yüzlerce marka ve milyonlarca ürünü kullanıcılarıyla buluşturuyor. Şubat ayına özel olarak hazırlanan Hepsiburada kampanyasında, La Roche Posay, Bioderma, L'Oréal, Camper ve Prada gibi birçok markada indirimler sağlanıyor.

Moda kategorisinde Columbia, Adidas, Defacto ve Nike gibi önde gelen markaların yanı sıra ev -yaşam kategorisinde English Home, Bella Maison ve Fissler gibi markaların ürünleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor. Teknoloji kategorisinde ise Monster ve iPhone gibi markaların ürünlerinde fırsatlar müşterileri bekliyor.

Hepsiburada'nın '4 yılda 1 gelen Şubat indirimleri' kampanyasında La Roche Posay, CeraVe ve Vichy markalarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim, Bioderma ürünlerinde sepette yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca, Yves Saint Laurent, Lancome ve Armani markalı parfümlerde 2 bin liraya sepette 200 lira indirim Hepsiburada müşterilere sunuluyor.

Moda kategorisinde indirimler

Moda kategorisinde ise Pierre Cardin çantalarda 200 lira ve üzeri alışverişlerde net yüzde 25, Camper ürünlerinde 500 lira ve üzeri alışverişlerde net yüzde 25,DeFacto'da 50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 70’e varan indirim fırsatının yanı sıra U.S. Polo Assn. AVVA, Rayban, Prada ve Miu Miu gibi markalarda da indirimler müşterilere sunuluyor. Ayrıca Nike, Puma, adidas, Salomon, Columbia gibi ünlü spor markalarında da fırsatlar '4 yılda 1 gelen Şubat indirimleri' kampanyasıyla Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Ev Yaşam kategorisinde Madame Coco ürünlerinde 200 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzden 65, Bella Maison ürünlerinde 50 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 50 + yüzde 30 ve English Home ürünlerinde 50 lira üzeri alışverişlerde sepette yüzde 60'a varan indirim avantajları sunuluyor.

Chakra markasının ev yaşam ürünlerinde 50 lira üzerine sepette yüzde 50 indirim ve Karaca Home ürünlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı Hepsiburada'da.

Ayrıca Schafer, Fissler, Tefal gibi markalarda da özel indirimler sunulurken, yemek takımları ve çatal kaşık takımları da 200 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 30'a varan indirim fırsatlarıyla Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Anne ve çocuklar için Sleepy bebek bezleri ve ıslak mendillerde 2 al 1 öde fırsatı, Yoyko bebek araç gereçlerinde sepette yüzde 30 net indirim, LEGO'da yüzde 10 ve tüm ebebek tekstil ürünlerinde 50 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 29 net indirim avantajı müşterileri bekliyor.

Teknolojik ürünlerde indirimler

Hepsiburada kampanya kapsamında elektronik ürünlerinde de birbirinden cazip fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Monster bilgisayarlarda yüzde 10'a varan indirim fırsatını ek olarak ayrıca iPhone modellerinde Hepsiburada limitiyle 3 taksit imkanı sunuluyor. Tablet, telefon ve aksesuarlarda da taksitli fiyatlar bu kampanya döneminde kullanıcılara sunuluyor.

​​​​​​​Züber markalı ürünlerde 200 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 30 indirim, Altınmarka çikolata, kakao ve atıştırmalıklarda ise sepette yüzde 45 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca Selfit besin takviyeleri ve vitaminlerde 3 al 2 öde fırsatı da kampanya dahilinde kullanıcıları bekliyor.