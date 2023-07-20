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  • Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel “Premium İndirim Günleri” başladı!

Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel “Premium İndirim Günleri” başladı!

Hepsiburada, Premium üyelerine özel olarak düzenlediği kampanyayla 18-23 Temmuz tarihleri arasında birbirinden avantajlı indirimler sunacak.

20 Temmuz 2023 | 14:19
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Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel “Premium İndirim Günleri” başladı!

Elektronik ürünlerde cazip fırsatlar

Küçük ev aletlerinde sepette %10 net indirim ve Grundig Beyaz Eşyalarda sepette %10 net indirim kampanyaları Hepsiburada Premium üyelerini bekliyor.

Moda tutkunları unutulmadı

U.S.Polo Assn. markasının seçili ürünlerinde sepette %55 net indirim ve Loft ürünlerinde sepette %50 indirim fırsatlarıyla Hepsiburada Premium üyeleri gardıroplarını yenileyecek.

Güzellik ve bakımda büyük fırsat

Hepsiburada Premium üyelerine Elidor Saç Bakım ürünlerinde sepette %50 indirim, The Purest Solutions Ürünlerinde sepette %35 indirim ve Bioderma cilt bakım ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatları sunulacak.

Teknoloji alışverişinin tam sırası

Sınırlı sayıda Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL Fritöz sadece 6.899 TL'ye ve Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D Global Versiyon Siyah Robot Süpürge ise sadece 8.499 TL'ye Premium üyelerini bekliyor.

Hepsiexpress market alışverişlerinde geçerli 250 TL'ye 50 TL indirim 

Hepsiburada Premium üyeleri Hepsiexpress’ten verecekleri su siparişlerinde geçerli 15 TL indirimden yararlanacak.

Hepsiburada Premium ilk ay 1 TL!

İlk ay 1 TL’ye üye olunarak tüm siparişlerde kargo bedava, hediye BluTV ve %3 Hepsipara kazancı avantajından yararlanılan Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel kampanyasına linkten ulaşılabiliyor: https://www.hepsiburada.com/staticpage/382763398620004

 

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