Çinli yetkililer, Eylül ayında eğlence sektörü için vergi düzenlemesini yoğunlaştırdıklarını söylemişti. Pazartesi günü ülkenin en popüler influencerlarından Viya (Huang Wei), vergi kaçakçılığı nedeniyle 210 milyon dolarlık rekor bir para cezasına çarptırıldı. Viya’nın bazı hesaplarının kapatılmasının ardından ülkedeki influencerlar yıl sonu öncesi vergi paniğinde.

36 yaşındaki Viya, çevrimiçi alışverişin hızlı büyümesinin etkisiyle Çin’de önemli bir internet ünlüsü haline geldi. ‘Canlı yayın kraliçesi’ lakabı takılan Viya, ülkede hızla gelişen canlı yayınla satış sektörünün en önemli ismi. Viya’nın bir zamanlar çeşitli platformlarda 120 milyondan fazla takipçisi vardı ve 2020’de 40 milyon Çin yuanı (6 milyon dolar) roket fırlatma hizmeti de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi satma yeteneğiyle tanınıyordu.

Para cezası, alışveriş yapanları kozmetik, ev aletleri ve giyim gibi ürünlere milyonlarca dolar harcamaya ikna etmek için rekabet eden Viya gibi çevrimiçi etkileyiciler için şimdiye kadarki en büyük ceza. Viya, Alibaba’nın Taobao pazarındaki en büyük yıldızlardan biri, trafik çekiyor ve tüketimi artırıyor.

E-ticaret platformu Taobao’da popüler bir alışveriş akışına ev sahipliği yapmasıyla tanınan Viya, vergi kaçakçılığı nedeniyle rekor (210 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Eyalet Vergi Dairesi Pazartesi günüyaptığı açıklamada , Viya olarak da bilinen Huang Wei’nin 1.34 milyar yuan vergi, gecikme ücreti ve para cezası ödemesine karar verildiğini söyledi. Açıklamada, 2019 ve 2020’de kişisel gelirini gizleyerek ve yanlış beyanlarda bulunarak toplam 643 milyon yuan vergiden kaçındığı belirtildi.

Karar sonrası ülkede bazı çevrim için satış sitelerinin hisselerinde düşüş görüldü.

ÖZÜR DİLEDİ AMA HESAPLARI ÇEVRİMDIŞINA ALINDI

Viya Pazartesi günü, yaklaşık 18 milyon takipçisi olan Weibo mikroblog hesabından özür diledi, kendisini “derin suçlu” hissettiğini ve vergi dairesi tarafından verilen cezayı “tamamen kabul edeceğini” söyledi. Insider’ın gördüğü duyuru. Ayrıca cezayı zamanında ödemeyi taahhüt etti.

Ancak özrüne rağmen, Weibo (Çin’in Twitter versiyonu), Douyin (Çin’in TikTok versiyonu) ve Taobao hesaplarını çevrimdışına aldı.

Salgının başlangıcında Viya, Wuhan’da mücadele eden işletmeler ve kişiler için para toplamak amacıyla canlı bir yayına ev sahipliği yapmış ve birkaç saat içinde yaklaşık 32 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

INFLUENCERLAR PANİKTE

Devlete ait Çin Haber Servisi’ne (CNS) göre, hükümetin Eylül ayında eğlence sektöründen devlet gelir tahsilatı düzenlemesini güçlendireceğini açıklamasının ardından 1000’den fazla influencer panikle vergi ödemelerini yapmaya çalışıyor. CNS’ye göre, vergi mükelleflerinin ağır cezalardan kaçınmak için 2021’in sonuna kadar süreleri var. Diğer iki yüksek profilli Çinli yayıncı – Cherie ve Sunny – vergi kaçakçılığı nedeniyle Eylül ayında toplu olarak 15 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Pekin, eğlence endüstrisine yönelik gözetimi yoğunlaştırıyor. Çin’in internet düzenleyicisi Kasım ayında yaptığı açıklamada, Çin’deki ünlülerin servetlerini teşhir etmekten kaçınmaları ve “temel sosyalist değerlere” bağlı kalmaları gerektiğini söyledi. Kasım ayında Çin, “yasadışı ve etik olmayan” davranışlar nedeniyle alıntı yaptığı 88 ünlünün isimlerini içeren bir kara listeyi de açıkladı