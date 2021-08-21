Heybeliada’da ormanlık alanda bugün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul Valiliği ise Heybeliada’daki yangınla ilgili (saat 14.00) şu açıklamayı yaptı:

Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır.

Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.

Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.