Markalarıyla tüketicilerin temel ihtiyaç kategorisinde faaliyet gösteren P&G Türkiye, farklı projeler geliştirmeyi sürdürüyor. P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü (CMO) Dr. Onur Yaprak, ”Öncelikle sağlık ve hijyen ihtiyacındaki artış çok güçlü bir trend. Hijyen ve sağlığa odaklanmanın süreceğine ve artacağına inanıyoruz” diyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

2020, birçoğumuzun ve belki de hiçbirimizin daha önce yüzleşmediği olaylara tanık olduğu bir yıl oldu. P&G Türkiye, sürecin başından bu yana tüketici davranışlarındaki değişimleri gözlemlemek amacıyla her hafta dijital ortamlarda 400 tüketiciyle görüşerek kantitatif sonuçları iki günde tüm organizasyonla paylaştı.

Son araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 52’si COVID nedeniyle kişisel hijyen rutinlerini değiştirdiğini söylüyor. Artık tüketicilerin yüzde 50’si ellerini ve saçlarını daha uzun veya daha çok yıkadığını, yüzde 25’i cilt bakım ürünlerini daha çok kullandığını ve yüzde 16’si dişlerini daha sık fırçaladığını belirtiyor.

Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 68’i, COVID öncesine göre evlerini daha sık temizlediklerini söylüyor. Ayrıca hijyen alışkanlıklarımızda da önemli artışlar yaşandı. Her 10 kişiden sekizi de COVID döneminde elde ettiği alışkanlıkları, sonrasında da sürdüreceğini belirtiyor. Tüm bu sonuçlar, Türkiye’de tüketicilerin hijyen anlamında endişe taşıyan ülkelerin başında geldiğini gösteriyor.

MARKA STRATEJİSİ

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü (CMO) Dr. Onur Yaprak, başlıklar halinde marka olarak stratejilerini anlattı. Onur Yaprak, şunları anlatıyor:

Bugün Türkiye’deki her 10 evden 9’unda en az bir markamızla bulunan ve tüketicilerin temel ihtiyaç kategorisinde faaliyet gösteren bir şirket olarak bu bize önemli bir sorumluluk getirdi. Biz de tüketicilerimizin ürünlerimize ulaşabilmesi için çeşitli önlemler aldık ve hem online hem de konvansiyonel kanallarda ürünlerimizin yer alması için operasyonel süreçlerimize devam ettik.

P&G olarak, 2021 yılına dair tahmin ve vizyonumuzu da tüm bu veriler ışığında değerlendiriyoruz. Öncelikle sağlık ve hijyen ihtiyacındaki artış çok güçlü bir trend. Hijyen ve sağlığa odaklanmanın süreceğine ve artacağına inanıyoruz.

PARANIN DEĞERİ

Gelir durumunda artan endişe durumuna bağlı olarak tüketiciler öncelikle verdiği paraya değen ürünler satın almak istiyor. Bu bizim P&G’de tüketicilere, ev ekonomisi alanında yıllardır vurguladığımız bir konu.

Gerek bulaşık veya çamaşır deterjanı gerekse de bebek bezi kategorilerinde olsun, ürün seçiminde gramaj ağırlığı ya da ambalaj büyüklüğünden ziyade amaca yönelik fayda ve kalitenin önemi. Etikette gördüğünüz değil, “aslında kaliteli olan ekonomiktir” Bundan yola çıkarak önümüzdeki günlerde bu söylemin etkilerini görebiliriz.

Öne çıkacağına inandığımız son trend ise tüketicilerin keşfetme ve akışına bırakma arzusunun artması olacak. P&G markaları ve ürünleriyle birlikte insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyor, aynı zamanda toplumsal sorunlar için bir çözüm olmayı istiyor.

FARKLI PROJELER GELİŞTİRDİK

2020 yılında karşılaştığımız en büyük zorluk, hepimizin bildiği üzere pandemi oldu. Bu süreçte vatandaşların umut ve gülmeye olan ihtiyacı ise önemli derecede arttı.

Yıl boyunca bunu sürekli vurguladık. 2021 yılına girerken Lead With Love dediğimiz global anlamda bir iyilik hareketi başlattık ve bunun bir parçası olarak Türkiye’de de “Umutla Yarına” dedik. Pandemiden etkilenen insanların yarınlarına umut aşılamak için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projemizi başlattık.

Ayrıca marka elçilerimizle birlikte yürüttüğümüz iletişimlerle umudu güçlü tutan mesajları yaygınlaştırdık ve insanların umudunu hem manen hem maddi olarak güçlü tutmaya gayret ettik.

Pandeminin ve insanlar üzerindeki etkilerinin devam edeceğini öngörüyorsak, 2021 yılında bu alanda öne çıkan mesajlar da bu yönde olacaktır.

En azından biz P&G’de bunu sağlamak için çalışacağız ve 2021 yılında iyilikle güçlenebileceğimiz yarınlara doğru “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” demeye devam edeceğiz. Tabii biz tüm bu değerlendirmeleri, Analitik ve İçgörü Departmanımızın bize sağladığı bilgiler ışığında elde ediyoruz.

Fakat son yıllarda, 2021’de ve devamında da olacağı gibi şirketlerin bolca veri elde ettiği bu dönemlerde önemli olan bu verileri değerlendirmek, onu sanata dönüştürmek olacaktır. Bizim son on yılda attığımız en önemli adımlardan biri, tüketici araştırmaları sanatını geliştirmek oldu.

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve iletişimimizi mümkün olduğunca yerelleştirmek için tüketici araştırmalarımızı küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştiriyoruz Pandemi sürecinde, şirketlerin hızla değişen tüketici ihtiyaçlarına yönelik gerçek zamanlı tepkiler vermesi gerektiğini gördük.

Ekiplerini, talep edilen, çok miktardaki farklı veriye erişmesini ve kendi sistemleriyle sentezlemesini ve analiz etmesini sağlayan kuruluşlar, açık ve büyük bir rekabet avantajı yaratıyor. Dijital olarak daha fazla veriye erişim, analitik yeteneklere sahip olma ihtiyacını da ortaya çıkıyor.

İnsan içgörülerinin ve analitiğin entegrasyonu önem kazanıyor. 2021 yılında pazarlama dünyasını şekillendirecek önemli bir yaklaşım da bu doğrultuda hayata geçirilecek çalışmalar olacaktır.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TÜM İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİMİZE ENTEGRE EDECEĞİZ”

”P&G olarak günümüz dünyasında, insanı veya çevreyi olumsuz etkileyebilen sorunlara şirketlerin artık tepkisiz kalamayacağına, markaların da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.

Biz de “Marka/Şirket Amacı” kelimelerini dile getirip geri çekilmiyor, markalarımız ve ürünlerimizle tüketicilerin yaşamlarına dokunarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkede insanlar ve dünya için üstün kalite ve değere sahip inovatif ürünler yaratarak, yaşamları iyileştirerek gerçekleştiriyoruz.

Dolayısıyla kurumsal vatandaşlık başlıklarımızdan biri de yönetişim, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve dahil etme ile topluma katkının yanı sıra çevresel sürdürebilirlik.

SIFIR ATIĞA KATKI

P&G Türkiye olarak sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla hem global sürdürebilirlik hedeflerimize hem de ülkemizin sıfır atık çalışmalarına önemli katkılar sağlıyoruz. Bu konuda pandemi döneminde de çok önemli adımlar attık, bunlardan biri de Boşa Harcama projemiz oldu.

Yapılan araştırmalar, dünyada tüketim için sunulan gıdaların üçte birinin israf olduğunu gösteriyor ve biz de bu noktadan hareketle Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliğine giderek “Boşa Harcama” adını verdiğimiz projemizi başlattık.

Sürdürülebilirliğe, Türk mutfağına ve Türk yemek kültürüne verdiğimiz önemi göstererek gıda atığı ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi hedeflediğimiz projemizin birinci ayağında Fairy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir bütçeyle finanse etti. GKTD yılda toplam 330 bin kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı ikiye katlandı ve 660 bin kişi destekten faydalandı.

GIDA İSRAFINDA FARKINDALIK

Bu projemizin ikinci ayağında ise gıda israfı konusunda toplumda farkındalık yaratmaya odaklandık. Bu kapsamda 50 yeni bağış noktası aktifleştirildi ve 300 personele eğitim verildi. Bu kişiler bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı eğitti.

Bu çalışmayla toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfını önlemeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla pandemide ve öncesinde olduğu gibi, 2021 yılında da sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerimize entegre ederek bu vizyon ışığında çalışmaya devam edeceğiz.”

TOPLUMA KATKI PROJELERİNDE ARTIŞ

Topluma katkı alanında öncesinde olduğu gibi pandemi döneminde de çok aktif adımlar attık. Örneğin, COVID-19 sürecinin başlarında mart ayında özellikle yurtdışından gelen vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarda karantina altına alınmasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde ve Kızılay iş birliğiyle ev ve kişisel bakım ürünlerimizi toplamda 26 ildeki 43 KYK yurdunda 17 binden fazla insana ulaştırdık.

UMUT HİJYEN PAKETLERİ

COVID-19 salgını nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelere umut aşılamak için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesini başlattık.

Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3,5 milyon TL değerinde Umut 2020 Hijyen Paketlerini on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. Ek proje ve eforlarla, pandemi dönemini de kapsayan son bir yılda toplamda 10 milyon TL’nin üzerinde maddi ve ayni yardım gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Salgın sürecinde iş yerleri kapanan kuaförler ve berberlere de Head&Shoulders markamızla destek olduk. Ahbap Derneği ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde iş yerleri açılsa da belirli kurallar çerçevesinde hizmet veren, çalışmadıkları süreç boyunca yaşadıkları zorlukları onarmak için çabalayan bin 500 kuaför ve berbere market alışveriş kodu desteğinde bulunduk.

ÇOCUKLARA DESTEK

Oral B markamızla, zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik.

Migros iş birliği ile hayata geçen 1 Paket=2 Gülüş projesiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tehlikeli hastalıklarla mücadele eden birçok çocuğun dilekleri yerine getirildi. Kadınların ve genç kızların özgüvenini desteklemek için 40 yıldan fazladır faaliyette olan Orkid markamızla da Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi’ndeki 50 öğrencimize burs verdik.

Prima ile “Dünyalarını güzelleştirmek için, birlikte” kampanyamız kapsamında da bugüne kadar Avrupa çapında en detaylı araştırması olan “Bebekler için Daha İyi Bir Dünya” çalışmasını gerçekleştirdik.