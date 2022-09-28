Türk hırdavat sektörü 106 firma ile Almanya’da düzenlenen Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nda yerini aldı. Tedarik zincirinde bozulmaların yaşandığı ve Avrupa’da enerji sorunun baş gösterdiği bir dönemde, Türkiye’nin avantaj yakalayabileceğine dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Türkiye’nin hızlı tedarik sağlayabilen özelliği ve Avrupa’da enerji sorunları, Türkiye’yi ve üreticilerimizi ön plana çıkarıyor. Avrupa hırdavat sektörünün büyüklüğü 200 milyar dolar. Bu pazardan çok daha fazla pay alabiliriz.” dedi.

Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan tedarik zincirindeki bozulmaya Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sorunu da eklenince, birçok ülke yeni arayışlara girdi. Bu durum Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ve Türk firmaların yoğun bir katılım gerçekleştirdiği , 25-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nın da ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye’den 106 firmanın katıldığı fuarda Avrupalı alıcılar ile yoğun görüşme trafiği gerçekleştirildi.

HIZLI TEDARİK YAPISI

Avrupa’nın içinden geçtiği süreçten Türkiye’nin güçlenerek çıkabileceğini ve ihracattan daha fazla pay alabileceğini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nda değerlendirmeler yaptı. Tecdelioğlu, “Türkiye, Eisenwarenmesse’ye 106 firma ile ilk kez bu kadar büyük bir katılım gerçekleştirdi. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye için yeni fırsatlar var. Hırdavat sektörü olarak geçen yıl 10,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hırdavat sektörü olarak dünyada beklenen resesyondan fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi sonrasında oluşan süreçte Türkiye hızlı tedarik sağlayabilen yapısı sayesinde öne çıkmıştı. Avrupa’da enerji sorunu beklense de Türkiye’nin bu denli etkilenmesi beklenmiyor. Bu iki sebep Türkiye’yi ve özellikle üreticilerimizi Avrupa’da ön plana çıkarıyor.” diye konuştu.

KAPASİTE SORUNU YOK

Avrupa’nın birçok ürünü Türkiye’den talep ettiğini dile getiren Çetin Tecdelioğlu, “Avrupa’da resesyon beklenirken, biz bu ülkelere ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’ye şu anda gelen talepler ‘hızlı teslimat’ olarak geçiliyor. Bunu Türk üreticiler olarak sağlayabiliyoruz. Ayrıca kapasite ve kalite noktasında da çok iyi durumdayız. Bu gelişmelerin bu yılın son çeyreğinde ve 2023’te ihracatta yukarı yönlü ivme yaratmasını bekliyoruz.” dedi.

Hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar seviyelerinde. Burada AB’nin payı ise 200 milyar dolar civarında. Türkiye ise 200 milyar dolarlık pazardan yüzde 2’lik bir pay alıyor. Hırdavat sektörünün AB ülkelerine ihracatı 4 milyar dolar seviyelerinde. Tecdelioğlu, bu rakamlara bakıldığında Türkiye için önemli fırsatlar olduğunu sözlerine ekliyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da, Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nda yaptığı açıklamada şu konulara dikkat çekti: “Yüksek enerji gerektiren üretim tarafında Türkiye’ye ciddi talepler gelmeye başladı. Avrupa’daki enerji fabrikalarının neredeyse çoğu kapandı ya da kapanma tarihleri açıklandı. Bu yüzden buradan da bir talep bekliyoruz.”