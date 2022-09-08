Hırdavat sektörünün ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 30 artışla 9,9 milyar dolara yükselirken, sektörün Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı da yüzde 6,7 oldu. Sektör en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine yaparken, onların içerisinde de Almanya Ocak-Ağustos döneminde 869 milyon dolarla açık ara öne çıktı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün hem ihracatının hem de toplam ihracat içerisinden aldığı payın arttığına dikkat çekti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), hırdavat sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre sektör Ocak- Ağustos döneminde 9,9 milyar dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydetti. Hırdavat ihracatındaki artış miktar olarak yüzde 6,4 artışla 2,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Hırdavat sektörü ihracatı 2022 Ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 artışla 1 milyar dolar oldu.

“EN AZ 3 EYLEM YAPMAMIZ LAZIM”

Açıklanan rakamları değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün hem ihracatının hem de toplam ihracat içerisinden aldığı payın arttığına dikkat çekerek, “Hırdavat sektörü olarak dünya devlerine ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkelerden olan Almanya ve ABD’de gidecek daha çok yolumuz var. Rusya, Meksika ve Kanada pazarı da çok önemli. Eğer oraya gidip kendimizi tanıtabilsek çok daha fazla satabiliriz” dedi.

Hırdavat sektörünün önünün çok açık olduğunu ve yüzde 75 destekli Ur-Ge programlarının da önemli bir fırsat olduğunu anlatan Tecdelioğlu, “Hırdavat sektörünü temsil eden bir komite kurduk. Bu sektörün başkanlığını Ferruh Özkan yapıyor. Pandemi süreçlerinde maalesef bir şey yapamadık ama artık bir başlangıç yapmak istiyoruz. Temmuz 2023’e kadar en az 3 tane eylem yapmamız, bunlarla ilgili ülke ve hedeflerimizi belirlememiz lazım.” dedi.

Sektör olarak ilk aksiyonu Ekim ayında Rusya’da almak istediklerini ifade eden Tecdelioğlu, bunun yanında Suudi Arabistan ve Las Vegas’ta da faaliyetler yapmak istediklerini kaydetti.

Bu yıl 24-27 Mayıs 2023’te İstanbul’da yapılacak olan Hırdavat Fuarı’nın yanında Meksika ve Las Vegas’taki fuarların da hırdavat sektörünün buluşması açısından çok önemli olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, bu üç fuara da aynı anda lansmana çıkmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.