İDDMİB’in organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank İhracat Destek Paketi katkılarıyla düzenlenen ‘Hırdavat Sektörü Gelişim Çalıştayı’nda 97 sektör temsilcisi Antalya’da bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte sektörün ihracattaki kısa ve orta vadedeki hedefleri mercek altına alındı.

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü, alt sektörleriyle birlikte Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank İhracat Destek Paketi katkılarıyla düzenlenen ‘Hırdavat Sektörü Gelişim Çalıştayı’nda 97 sektör temsilcisi Antalya’da bir araya geldi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sektörün tüm paydaşları ihracatın bugününü ve geleceğini ele aldı.

“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKESİ OLMA FIRSATIMIZ VAR”

Çalıştayın açılış konuşması için yazılı metin ileten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şu ifadeleri kullandı: “Pandemi öncesinde dünyanın B planı olduğumuzu ifade ediyordum. Şimdi ise dünyanın en önemli tedarikçi ülkesi olma fırsatımız var. Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıla 1,12 milyar dolar ihracatla başladık. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Devletimiz ihracatçımız için elini taşın altına koyuyor. Bizler de üretim ve istihdam odaklı düşünerek ihracatımızı hem değer hem de miktar anlamında artırmanın gayreti içerisindeyiz. İhracatta kırdığımız rekorlarda KOBİ’lerimizin de rolü büyük. Bu bağlamda ülkemizin ihracatla büyüme modelini uygulamaya koymasıyla üreticilerimizin finansmana erişimi daha fazla önem arz etmeye başladı. Çalıştayımızda bir paydaşımızın da Eximbank olması bizler açısından önemli. Birlik olarak ortak akıl ile hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu da karar mekanizmalarının tüm paydaşlarla birlikte işlemesi demek. Bu çalıştayda hırdavat sektörünün kısa ve orta vadedeki rotasını belirleyeceğiz. Emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

BİRİM DEĞERDE 4 KAT ARTIŞ

İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ise hırdavat sektörünün ihracattaki birim değer artışına dikkati çekti. Yeni hedef ihracat pazarlarının da belirlendiğini söyleyen Tecdelioğlu şöyle konuştu:

“Başkanımızın Demir ve Demir Dışı Metaller sektörüne ait verdiği bilgilerden sonra ben de hırdavat sektör değerlendirmesini sizlerle paylaşmak isterim. 2021 yılında sektör ihracatı değer olarak yüzde 23 artışla 10,6 milyar dolara ulaştı. 2020 yılı birim ihraç fiyatımız ilk 30 GTİP üzerinden kilogram başına 5,17 dolar iken 2021 yılında yüzde 4 artışla 5,21 dolara ulaştı. Türkiye’nin 2021 yılı ihracat birim fiyatı 1,29 dolar olduğu düşünüldüğünde sektör ihracat ürünlerimizde yaklaşık 4 kat katma değer elde ettiğimizi söyleyebiliriz.”

Ocak 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörün ihracatı yüzde 20 artarak 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği. 2021’de en çok ihracatımız ülke 1,1 milyar dolar ile Almanya. İkinci sıradaki Irak’a 632 milyon dolar, üçüncü sıradaki ABD’ye ise 437 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Serbest Ticaret Anlaşması sonrası Birleşik Kralık’a değerde yüzde 30, miktarda ise yüzde 40 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti.

Çetin Tecdelioğlu, sektör olarak 2022 yılı hedeflerini ABD, İngiltere, Meksika, Kanada, Almanya olarak belirlediklerini söylüyor. Tecdelioğlu, “Değişen rekabet koşullarına uyum sağlayarak, ürün kalitemizden taviz vermeden, katma değerli ürünler üreterek ve kendimizi doğru tanıtarak ihracatımızı gelecek yıllarda da artıracağımızdan hiç şüphem yok” dedi.