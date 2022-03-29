Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın şubat ayında aylık bazda yüzde 3,78, yıllık bazda yüzde 78,09 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin “Hizmet Üretici Fiyat Endeksi”nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,85 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 101,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 190,51, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 58,18 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,76, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,49 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,08 azalış kaydetti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 15,79, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,79, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 26,47 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 190,51, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 190,21, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 132,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti. Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, azalış gösteren alt sektörler yüzde 0,45 ile hava yolu taşımacılığı hizmetleri, 0,23 ile bilgi hizmetleri, 0,08 ile gayrimenkul hizmetleri oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 7,9, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7,03, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 6,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.