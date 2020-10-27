Meclis Genel Kurulu gündemindeki hobi bahçeleri düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Tarım arazilerini izinsiz, ruhsatsız kullananan ve hobi bahçesi adı altında satışını yapanlara hapis cezası dahil, ağır yaptırılamlar gelecek. İmar barışından yar arlananların ise hakları korunacak.

Açıklama Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç’tan geldi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kılıç, Valiliklerin habi bahçelerine yönelik resen tespit yapmaya başladığını belirtti.

Kılıç, “Tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak tarım dışına çıkmasına aracılık edenlerle alakalı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Aynı zamanda kurdukları anonim şirket için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi öngörüyüz” dedi.

Yeni düzenlemede imar barışından yararlananların haklarını korunacak, idari, adli işlem yapılmayacak.