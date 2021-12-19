Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla bugün itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı.

Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak’a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.