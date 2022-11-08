2022 yılının ocak-ekim döneminde kimyevi maddelerde Hollanda, otomotivde Almanya, çelikte ise İsrail Türkiye’nin ihracatında başı çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 15,4 artarak 209 milyar doları aştı.

Yılın 10 ayında 27 sektör arasında en çok ihracatı 28,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yaparken, onu 25 milyar dolarla otomotiv, 18,4 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17,9 milyar dolarla dördüncü; elektrik ve elektronik 12,3 milyar dolarla beşinci; demir ve demir dışı metaller 12,2 milyar dolarla altıncı; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 9,3 milyar dolarla sekizinci sırada yer aldı. Tekstil ve hammaddeleri 8,7 milyar dolar, makine ve aksamları ise 8,3 milyar dolarla en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk 10’da yer aldı.

Hazır giyim ve konfeksiyonda Almanya ilk sırada

Sektörlere göre en çok ihracat yapılan ülkeler ele alındığında kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında zirve 1,99 milyar dolarla Hollanda’nın oldu. Onu İtalya ve ABD takip etti.

Otomotiv endüstrisinde ilk sırada 3,64 milyar dolarla Almanya yer alırken, Birleşik Krallık ikinci, Fransa üçüncü oldu. Çelik’te İsrail’e 1,29 milyar dolarlık ihracat yapılırken, onu ABD ve Romanya izledi.

Almanya’nın 3,05 milyar dolarla başı çektiği hazır giyim ve konfeksiyonda ikincilik İspanya’nın, üçüncülük ise Birleşik Krallık’ın oldu.

Elektrik ve elektronikte Birleşik Krallık, tekstilde İtalya başı çekti

Elektrik ve elektronikte Birleşik Krallık’a 1,35 milyar dolar ihracat yapılırken, demir ve demir dışı metaller sektöründe zirvede 1,73 milyar dolarla Almanya yer aldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ilk sıra 1,92 milyar dolarla Irak’ın olurken; İtalya, 852 milyon dolarla Türkiye’nin en çok tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaptığı ülkeler arasında birinciliği elde etti.

Madencilik ürünleri ihracatında Çin ilk sırada

Makine ve aksamları sektöründe 824 milyon dolarla Almanya; mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 825 milyon dolarla Irak; iklimlendirme sanayisinde 584 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

Madencilik ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülke 1,17 milyar dolarla Çin oldu.

Yılın 10 ayında mücevherde Birleşik Arap Emirlikleri; çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde ABD; su ürünleri ve hayvansal mamullerde Irak; halıda ABD; yaş meyve ve sebzede Rusya; meyve sebze mamullerinde Irak; deri ve deri mamullerinde Almanya başı çekti.

Fındık ve mamullerin ile kuru meyve ve mamullerinde Almanya; gemi, yat ve hizmetlerinde Norveç; tütün ile zeytin ve zeytinyağında ABD; süs bitkileri ve mamullerinde Hollanda; diğer sanayi ürünlerinde İtalya ilk sırada yer aldı.

Almanya’ya 8; Irak ve ABD’ye 4’er; Hollanda ve İtalya’ya 2’şer, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Çin, İsrail ve Norveç’in birer sektörde en çok ihracat yaptığı görüldü. Savunma sanayi ihracatında ise detay yer almadı.