Honda, Civic modellerine özel kredi kampanyasını nisan ayında da sürdürdüğünü duyurdu.

Honda’nın açıklamasına göre Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olacak kampanyada, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımı imkanı tanınıyor.

Honda’nın sitesinde göre Civic Sedan fiyatları şöyle:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik

Premium 570.800 TL

Elegance 625.600 TL

Executive+ 671.400 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Elegance 625.600 TL

Executive+ 676.900 TL