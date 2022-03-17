İki yıl boyunca koronavirüsten az etkilenen Hong Kong bu dönemde önemli bir yeni Omicron dalgasının etkisi altında. Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi Kontrolörü Dr. Edwin Tsui Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında , “Günde yaklaşık 30.000 bin yeni vakamız var” dedi .

Business Insider’ın haberine göre Hong Kong’ta Aralık ayının sonundan bu yana, 4.634 kişi öldü. Daha önce, Hong Kong’da 2020 ve 2021’in tamamında yalnızca 213 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu durumun birkaç nedeni var. Habere göre Hong Kong’ta yaşlı nüfusun çok az bölümünün tam olarak aşılanmaması bu durumun en önemli sebebi. Şubat ayında başlayan bu dalgada ölümlerin %89’u iki doz aşı yapılmayan kişiler arasında, ölümlerin çoğu ise aşısız, 60 yaş ve üstü kişiler arasında yaşandı.

Habere göre yaşlılar arasındaki düşük aşılama oranının nedenleri arasında korku, aşıların güvenli olup olmadığı konusundaki kafa karışıklığı gibi nedenler var. Bazı kişiler ise Hong Kong’taki koronavirüs önlemlerinde yaşlılara yeterince dikkat edilmediği görüşünü paylaşıyor.

Hong Kong’un geciken yaşlı aşılama oranları, dünyanın geri kalanına kıyasla daha farklı durumda. ABD’de 75 yaş üstü kişilerin %85’inden fazlası tam aşılı. Birleşik Krallık’ta ise 80 yaş üstü yaşlıların %96’sı iki kez aşı oldu.

HUZUREVLERİNDEN YAYILIYOR

Habere göre Omicron varyantının önceki versiyonlarından daha hızlı ve daha kolay yayılabilmesiyle, Hong Kong’daki aşılanmamış yaşlılar şimdi her zamankinden daha büyük risk altında.

Yaşlı Komisyonu Başkanı Dr. Lam Ching-choi bu ayın başlarında South China Morning Post’a verdiği demeçte, “Bazı bakım evleri, anladığım kadarıyla tüm sakinlerin enfekte olduğunu gördü. Ne yazık ki, hastane yatakları ve izolasyon tesislerinden ilaca kadar şu anda yeterli kaynağa sahip olmadığımız için yaşlılar arasındaki ölüm oranı artmaya devam edecek” demişti.