Hopi, Tepki ve Highero imzası taşıyan “7-Bites” NFT koleksiyonundan elde ettiği geliri teknolojide kadın istihdamını artırmaya destek olmak için Teknolojide Kadın Derneği’ne bağışladı.

Pazarlama teknolojileri şirketi Hopi, ünlü rap sanatçısı Tepki ve Grafiti sanatçısı Highero imzası taşıyan “7-Bites” NFT isimli koleksiyonunun satışından elde ettiği geliri, teknoloji alanında kadın varlığını artırmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek amacıyla hareket eden Teknolojide Kadın Derneği’ne bağışladı. Dernek bu bağış ile Türkiye’nin her bölgesinden lise öğrencisi 100 kız çocuğuna 8 farklı branşta eğitim verecek ve kız çocuklarının teknoloji sektörüne ilgisinin, uzun vade de sektördeki kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak.

100 kadına 8 branşta teknoloji eğitimi verilecek

Hopi’nin Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile yürüttüğü proje kapsamında eğitimler Aralık ayında başlayacak ve katılımcılar iki gruba ayrılacak. Her grupta 8 vizyon eğitimi ve 2 ilham veren konuşma oturumu yer alacak. Lise öğrencisi toplam 100 kız çocuğuna verilecek eğitimlerde; gelişen iş trendleri ve meslekler, girişimcilik, e-ticaret gibi başlıkların yanı sıra Metaverse, NFT, Blockchain gibi teknoloji trendleri ile ilgili de bilgiler aktarılacak. Düşünce eğitimleri ile öğrenme süreçlerine farklı bir perspektif kazandırılması hedeflenirken eğitim kapsamında Siber Güvenlik konusu ile Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik başlıkları da ele alınacak.

Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte birbirinden değerli eğitmenlerin online vereceği eğitimlere ek olarak, kız çocuklarının motivasyonlarını artırmak üzere ilham veren konuşma oturumları da düzenlenecek. Bu oturumlara, teknoloji sektöründe rol model kabul edilen kadın teknoloji profesyonelleri konuşmacı olarak katılacak.

“NFT pasta dilimleri kadınların teknoloji sektöründe sahip olduğu orana vurgu yapıyor”

Hopi’nin kurulduğu günden bugüne kadar sürdürülebilir büyüme ve bununla birlikte toplumsal faydaya hizmet edecek projeler hayata geçirdiğini söyleyen Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın Teknolojide Kadın Derneği ile yaptıkları iş birliğine yönelik ise şu bilgileri aktardı: “TÜİK’in verilerine göre, kadınların tüm sektörlerdeki istihdam oranı yaklaşık yüzde 30. Bu oran teknoloji sektöründe ise yalnızca yüzde 10’ler seviyesinde. Bu sebeple Hopi’nin doğum günü için bir pasta yerine, sektörde kadınların sahip olduğu bu orana dikkat çekmek için 7 farklı NFT pasta dilimi tasarlattık. Böylece ajansımız Youth Works’ün desteği ile hayat bulan “7-Bites” NFT koleksiyonumuz, sadece teknolojiyi merkeze aldığımız bir proje olmanın ötesinde teknolojide kadın varlığını artırma hedefi ile toplumsal faydaya odaklandığımız bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Büyük bir mutlulukla söylemeliyim ki Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile gerçekleştireceğimiz bu proje sadece bir başlangıç. Hopi olarak 2023 yılında bizi teknoloji ve kadını merkezine almış daha pek çok projede göreceksiniz.”

“Teknolojinin odağı cinsiyet değil uzman insan”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise bu iş birliğiyle ilgili şöyle konuştu: “Dünya Ekonomik Forumu Raporu’nda belirtildiği üzere, 1 milyar insanın kendi yetkinliklerini güncellemesi ya da yeni yetkinlikler edinmesi gereken bir çağın içindeyiz. Bu çağ ile insanların akıl gücünün, teknik ve bireysel yeteneklerinin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Teknolojide Kadın Derneği olarak Hopi gibi güçlü bir kurumun liderliğinde; yetkinlik değişimi ve adaptasyonuna daha erken yaşlarda farkındalık kazanılması, teknolojide kadın sayısının artırılması ve gelecekte bu alana yönelimi sağlamak üzere yola çıktık.

Teknolojinin gelecek nesillerde etkili olması için öncelikle teknolojiyi doğru öğretmek ve mevcut eğitim sisteminin içerisine entegre etmek gerekir. Teknoloji odağında cinsiyet değil “uzman insan” kavramını vurgulayarak lise çağında meslek tercihlerinin bu alanda rol model ve etkili olacaklarına inancımız sonsuz. Teknolojide Kadın Derneği olarak bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı ve Hopi’nin öncüsü olduğu sosyal sorumluluk projesini heyecanla sürdürmeyi hedefliyoruz. Teknolojide insan kaynağına yapılacak olan yatırımların artmasını temenni ediyoruz.”