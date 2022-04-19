Howden Türkiye bünyesindeki Howden Sigorta Brokerliği ile GRC Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği birleşti. Birleşme ile şirketin yeni unvanı Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği oldu.

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden Group Holdings’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Howden Türkiye bünyesindeki Howden Sigorta Brokerliği ile GRC Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği birleşti. Birleşme ile şirketin yeni unvanı Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. oldu. Birleşmenin, grubun global stratejileri ve ülke operasyonlarının optimum sinerji ile hizmet verebilmesi vizyonu doğrultusunda 1 Mart itibariyle gerçekleştiği açıklandı. Howden Türkiye, artık Howden ACP ve Howden RE şirketleriyle faaliyet gösteriyor olacak. Önceki yapılanmada görev alan Cemal Uludağ ve Kadri Solmaz ise bu yeni oluşumda Howden RE Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri olarak devam edecek.

GRUP ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM

Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMEA) Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, gelecek dönem planlarını gerçekleştirmek için bu birleşmenin Howden adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Howden’ın artık Türkiye’de Brokerlik alanında Howden ACP, Reasürans ve Özel Spesifik Riskler alanında Howden RE markaları ile sektörde lider oyunculardan birisi olarak hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Vedat Basan ise “Reasürans çözümleri ve diğer uzmanlık alanlarında sunduğumuz hizmetler için birleşme büyük önem taşıyor. Bu yeni yapı dahilinde yeni projeler ve hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz, bu vesileyle bu birleşmenin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.