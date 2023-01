HP EliteBook 840 G9 güçlü bir mobil dizüstü bilgisayar ararken profesyonellikten taviz vermeyenlerin seçimi

HP EliteBook 840 G9 uzun pil ömrüyle konforlu ve güvenli bir mobilite yaşatırken, ses ve görüntü kalitesi ile mutlu hibrit deneyimi sunuyor.

Günümüzün hibrit çalışma ortamında başarılı olmak için kuruluşların hızla uyum sağlaması ve çevik kalması gerekiyor. Bu nedenle hibrit bir çalışma stratejisinin, farklı lokasyonlarda uyumlu bir şekilde çalışan bireylerin ve ekiplerin çalışmalarını desteklemek için teknoloji, cihazlar, çözümler ve hizmetleri içermesi önemli. Daha iyi işbirliğini, daha fazla üretkenliği ve esnekliği hedefleyen kuruluşlar rekabet avantajı elde edebiliyor. Yapılan araştırmalara göre ofis çalışanlarının %61'i işlerinin çoğunu/tümünü evde yapabileceklerine inanıyor ve son kullanıcıların %77'si hibrit bir çalışma modelini (ev ve ofis) tercih ediyor. KPMG’nin Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler raporuna göre, şirketlerin yüzde 89'u şu an uzaktan çalışma politikasını zaten uyguluyor veya uygulamayı planlıyor, telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri ise bu politikayı uygulayan sektörlerin başında geliyor.



O halde HP EliteBook 840 G9 ile hibrit çalışmanın önündeki engelleri kaldırın. 14 inçlik dizüstü bilgisayar üretkenliğin yanı sıra Sure View, Parmak İzi Okuma ve Wolf Security gibi özelliklerle tüm yüksek güvenlik taleplerini de karşılıyor.



Siz işlerinizle ilgilenirken HP EliteBook 840 G9 verilerinizi nasıl güvende tutuyor?

Ofislerde çalışılırken belirli bir güvenlik ağı olduğundan kullanıcıların güvenlik açığı olarak büyük endişeleri bulunmuyordu. Hibrit çalışmayla birlikte şirket ağı dışına çıkan çalışanlar bir çok tehdite açık hale geldi. Durum böyle olunca HP’nin güvenlik mimarisi bir kurtarıcı görevi görüyor. Sistemlerinde HP Wolf Security for Business mimarisiyle gelen HP EliteBook 840 G9, şirketlerin ve ekiplerin korunduğundan emin olmak için her zaman açık ve her zaman takipte. Kendi kendini onaran ürün yazılımı ve bellek içi ihlal algılamadan yalıtım yoluyla tehditleri etkisizleştirmeye kadar çeşitli yöntemler kullanan HP Wolf Security adreslenebilir saldırı yüzeyini küçültüyor ve ürün yazılımı saldırılarında uzaktan kurtarmaya olanak tanıyor.



Parmak izi okuyucu, kızılötesi kamera (yüzle oturum açma) gibi güvenlik özellikleriyle çok faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Destek Asistanı, güvenlikle ilgili donanım yönetimi ve yazılım ayarlarını bir araya getiriyor ve sorun durumunda ilk temas noktası oluyor. Ağ sorunlarının giderilmesi de burada gerçekleştiriliyor.

Sure Sense teknolojisiyle HP, Derin Öğrenme adı verilen yapay zeka teknolojisinin önde gelen bir formunu kullanıyor. HP Sure Sense'in tescilli derin öğrenme algoritması, kötü amaçlı yazılımları içgüdüsel olarak tanıyor ve daha önce hiç görülmemiş saldırılara karşı koruma sağlıyor.



Açık alanda çalışırken ekranımı benden başkası görmesin mi diyorsunuz? Şimdi o da kolay.

Siz de çalışanların neredeyse yüzde 60’ı gibi işlerinizi ofis dışından yönetiyor olabilirsiniz. HP Sure View entegre gizlilik ekranı, kullanıcıların ekrandaki verilerin meraklı gözlere maruz kalmasından korkmadan her yerden güvenle çalışmasına yardımcı oluyor. HP Sure View, hassas bilgileri korumak için ek araçlar taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların bilgisayarı hemen gizlilik moduna geçirmek için fn+F2 tuşlarına basmaları yeterli; bu mod, belli bir açıyla bakıldığında görünür ışığı yüzde 95'e kadar azaltarak başkalarının ekrandaki bilgileri görmesini zorlaştırıyor. HP Sure Click, yaygın olarak kullanılan belge türlerinin (Microsoft Word ve PDF) güvenliğini sağlarken güvenli ve özel ChromiumTM tabanlı güvenli bir tarayıcı sunuyor.



Sizi gözünüzden tanıyan HP EliteBook 840 G9 ile gözünüz arkada kalmıyor.

Windows 11 ile gelen HP EliteBook 840 G9, Intel® Core™ i7 işlemci, DDR5 bellek ve PCI Gen4 SSD’lerle kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. 1,36 kilogramdan başlayan bilgisayarlar, hafif tasarımıyla kullanıcıya konfor alanında büyük rahatlık sağlıyor.

HP Context Aware özelliği sayesinde masada, diz üstünde çalışırken performansı en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka tabanlı optimizasyon sunarken konfor ve hareket halindeyken tepkisellik sağlıyor. HP Autolock and Awake 7 özelliği ile bilgisayar kullanıcı yaklaştığında uyanıyor ve uzaklaştığında kitleniyor.

EliteBook 840 G9'u bu kadar özel kılan donanım ve yazılım güvenliğine odaklanması. SureView, web kamerası deklanşörü ve SmartCard gibi iyi bilinen özelliklere ek olarak bu dizüstü bilgisayar, donanım ve hesap güvenliğinin arıza güvenliği yönleriyle ilgilenen çok sayıda yazılım sunuyor.



Ayrıca, ofisten uzak çalışırken de bu şık, ultra hafif bilgisayar her an kullanıma hazır kalır. Uzun pil ömrü (3 hücreli, 38 Wh polimer veya 51 Wh polimer) sayesinde 14 saate kadar her yer ofisiniz olabilir ve bağlantınızı neredeyse her yerde koruyabilirsiniz.



Yapay zeka ses kalitesini nasıl sağlıyor?

Pandemiyle birlikte iş hayatımızdaki etkisi inanılmaz artış gösteren telekonferans hibrit çalışmada büyük bir öneme sahip. Her yerden çalışırken ses ve görüntü kalitesinin kaliteli olması profesyonellik açısından çok önemli. HP Elitebook 840 G9 ile gelen teknolojiler kullanıcılara bu konuda büyük ölçüde konfor sağlıyor. HP Dynamic Voice Leveling, ses netliğini optimize etmek için bilgisayarın 3 metre uzağında bile mikrofon performansını otomatik olarak artırıyor. AI tabanlı gürültü azaltma 2.0, sesi zenginleştirmek için gürültü filtreleme teknolojisini kullanıyor. Böylece maske takarken bile etkili bir video konferans deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

HP Auto Frame 6 özellikli 5MP kamerasıyla her zaman en iyi görüntü ve sesle hemen her konumda profesyonel bir ortam hazırlıyor. Böylece dilediğiniz yerden video konferans toplantılarınızı rahatça gerçekleştirmenize imkan sağlıyor.

Kısacası EliteBook 840 G9, iş için sağlam, kompakt ve ultra taşınabilir bir bilgisayar arayanlara yüksek teknik özellikler ve güçlü yeni özelliklerle birlikte geliyor. 64GB DDR5 ram ve 1TB’a kadar yüksek hızlı depolama alanı, yüklü aktarımları kolay ve hızlı hale getirirken, çoklu görevleri de zahmetsizce gerçekleştirebiliyorsunuz.

BU BİR REKLAMDIR.