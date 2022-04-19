Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20 N, Türkiye’de satışa sunuldu. İşte i20N Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Avrupa’dan sonra Türkiye’de de satışa çıkan Hyundai i20 N modelinin tanıtım toplantısı Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirildi. Hyundai i20 N, 1.6 lt turbo benzinli motorla B segmentine 204 beygir güç getiriyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun bir bekleyişten sonra nihayet performanslı modelimizi Türkiye’de satışa sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hyundai N ailesinin dinamik bir üyesi olan i20 N, göz alıcı bir görünüme sahip. İster yolda ister yarış pistinde olsun, sürüşü çok eğlenceli. Aynı zamanda ülkemizde üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için de oldukça gururluyuz. i20’nin tek amacı, eğlenceli bir sürüş.” dedi.

Avrupa’dan araca olan talebin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Berkel, i20 N modelinde bu yıl için 3 bin 500 adetlik bir üretim ve bunun 3 bin 400’ünü ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Berkel, Türkiye’de ise 100 adetlik bir satış planladıklarını kaydetti.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Hyundai i20 N Türkiye’de 595 bin TL’den satışa çıkıyor.

– İ20 N’in motor performansı ve dinamik teknolojisi

Açıklmaya göre yeni i20 N’nin temeli motor sporlarına dayanıyor. Otomobilin hedefi günlük hayatta maksimum performansa sahip bir spor sürüş keyfi sunmak olarak açıklandı. i10, i20 ve BAYON gibi Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında üretilen i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) birçok kriteri karşılama iddiasında.

Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulan i20 N, Hyundai N modellerine özgü “performans mavisi” ve iki tonlu bir tarz için “phantom black” siyah tavan rengiyle geliyor. Gövde üzerindeki kırmızı renkli parçalar ise Hyundai’nin motor sporları DNA’sını ve yarış pistlerini vurguluyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi: Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlarken, aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor. i20 N’in düz güç ayarı (Flat Engine Power), kullanılamayan yüksek devirlerde maksimum güç rakamlarına gitmek yerine daha düşük devirlerde daha fazla tork ve güç sağlayarak günlük sürüş koşullarında motorun potansiyelinden daha fazla yararlanıyor.

i20 N, nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklara sahip.

Güncel modelden farklı olarak, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da bulunuyor.

Günlük hayata uygun yarış otomobili olarak nitelendirilen i20 N, sürücü ve araç içerisindekileri olası tehlikelerden korumak için “Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Uzun Far Asistanı (HBA), Şerit Takip Yardımı (LFA), Park yönlendirmeli geri görüş kamerası (RVM), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) ve Çoklu Çarpışma Önleme Yardımcısı (MCB)” gibi sistemleri bünyesinde barındırıyor.