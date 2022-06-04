Geçen yıl benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai TUCSON, bu kez hibrit motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, ‘Hafif hibrit, hibrit ve plug-in hibrit gibi birden fazla alternatif sunan TUCSON’u, ülkemizde benzinli ve dizel motorların haricinde hibrit seçeneğiyle de satışa sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni modelimiz, ilerici tasarımı ve son teknoloji güç aktarma sistemi yelpazesiyle, Türk tüketicisinin en beğendiği modellerden biri olmaya aday. Markamızın imajına ve SUV satışlarımıza katkı sağlayacağından emin olduğumuz TUCSON modelimizden 2022 yılında araç bulunabilirliğine bağlı olarak toplam 12 bin adet satmayı hedefliyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Hyundai TUCSON, ilk kez 2004 yılında tanıtılmış ve 2021 yılında da dördüncü jenerasyonuna ulaşmıştı. Segmentinde benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunan ender bir model olan TUCSON, Türkiye’de ise benzinli hibrit versiyonuyla elektrifikasyona giriş yapıyor.

‘Sensuous Sportiness’ tasarım kimliğine göre tasarlanan ilk Hyundai SUV modeli olan TUCSON, parametrik gizli farları ve gündüz LED farlarıyla dikkat çekiyor. Ön farlar, aracın ızgarasına yerleştirilmiş bulunuyor. Farlar kapatıldığında aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale dönüşüyor. Yarım aynalı aydınlatma teknolojisi ile DRL’ler açıldığında ızgaranın koyu krom görünümü, mücevher benzeri şekillere dönüşüyor.

– 230 beygirlik hibrit

10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı konsolun merkezini belirgin şekilde dolduruyor.

Şirketin açıklamasında benzinli 1.6 litre T-GDI motor dünyanın ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip olma iddiasında.

Açıklamaya göre Valf açılma süresini değiştirebilen sistem, performansı yüzde 4, yakıt verimliliğini yüzde 5 artırma hedefinde.

Açıklamada, “1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir güç üretiyor ve 44 kW’lik elektrik motoruyla birleşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşıyor. Bu performanslı gücü yere HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran TUCSON hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam otomatik tipi tercih ediyor” denildi.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Şirket açıklamasına göre hibrit teknolojine sahip otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1 milyon 210 bin TL olarak belirlendi.