Koronavirüse karşı tedbirler devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine “koronavirüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar şöyle:
- Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak.
- İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00’dan itibaren ertelenecek.
- Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “taziye evleri”nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.
Ayrıntılar geliyor
Bir cevap yazın