İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
- İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
- Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.
- Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.
DEVAM EDİYOR
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