İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye’nin en önemli ihracatçı birliklerinden biri ve 28 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimlerinde rekabet hızlanmış durumda. Mevcut yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Çetin Tecdelioğlu, 21 Mart’ta ekibi ve destek aldığı sivil toplum örgütlerinin başkanları ile basının karşısına çıktı ve 16 projesini ve hedeflerini anlattı. Tecdelioğlu’nun rakibi ise mevcut yönetimde muhasip üye olan birliğin mevcut başkanı Tahsin Öztiryaki’yi de listesine alan Ayşegül Çapan.

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı STK’sı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 28 Nisan’da yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. Seçim tarihi yaklaştıkça da heyecan artıyor. Mevcut yönetimde başkan yardımcısı olan Çetin Tecdelioğlu ve mevcut yönetimde muhasip üye olan Ayşegül Çapan arasında geçecek seçim yarışının sonucu merakla bekleniyor.

SİVİL TOPLUM LİDERLERİNDEN DESTEK ALDI

21 Mart’ta İDDMİB başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörün dört yıllık ihracat ve büyüme rotasının ana hatlarını oluşturan projelerinin detaylarını açıkladı. 12,4 milyar dolarlık ihracat rakamını gerçekleştirecekleri projelerde 4 yılda 20 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını söyleyen Çetin Tecdelioğlu, geniş katılımlı bir toplantı ile basının karşısına çıktı. Tecdelioğlu’nun toplantısında ekibinin yanında sivil toplum örgütlerinin başkanlarının da desteği dikkat çekti. PERPA, İSDÖK, GALSİAD, TÜKİD, SİLİVRİ SİAD, UKUB, HASİAD, TUKİD, BESİAD, MAKSDER ve EVSİD başkanları Çetin Tecdelioğlu’na destek verdi.

TAHSİN ÖZTİRYAKİ ETKİSİ

Mevcut yönetimde Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi olarak görev yapan Ayşegül Çapan’ın yönetim listesinde yer verdiği en dikkat çeken isim ise mevcut yönetimde başkan olarak görev alan sektörün abisi olarak değerlendirilen Tahsin Öztiryaki.

Ayşegül Çapan basına geçtiği yazılı açıklamada, “Ben ve ekibim, sektörün sadece duayenleri ve önde gelen isimleri ile değil, hemen hemen tüm bileşenleriyle istişare ettik. Talepleri, ihtiyaçları ve önerileri topladık. Bu çerçevede yönetim kurulu listemizi ve projelerimizi belirledik. Elbette, bir kadın başkan adayı olmanın özel bir sorumluluğu olduğunu hissediyorum.” dedi.