İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde İDDMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Çetin Tecdelioğlu İDDMİB’in yeni başkanı olarak seçildi. Seçim sonrası konuşan İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ilk etapta 16 proje ile sektör ihracatını 20 milyar dolara yükseltmek istediklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı sektörünün çatı STK’sı İDDMİB’in Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Çetin Tecdelioğlu yeni dönemde İDDMİB Başkanlığı’na seçildi. Seçimde Çetin Tecdelioğlu 1039 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki rakibi Ayşegül Çapan 499 oy aldı.

İHRACATTA HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Seçim sonucunu değerlendiren Tecdelioğlu, “Seçim sonuçları tüm sektörümüz için hayırlı olsun. Sektörümüzün ihracatını ilk etapta 16 proje ile 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni dönemdeki projelerimizle buna hazırız. Sektörümüzün, Türkiye’nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için yeni dönemde ekip olarak çok güçlü çalışacağız. Birliğimiz en yoğun katılımlı seçimlerinden birini gerçekleşti. Tüm sektör temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.