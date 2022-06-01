Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 13 Haziran’da yapılacak olan genel kurulunda, başkan İsmail Gülle’nin sektör kurulundan çıkamaması sonrasında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, başkan adaylığını açıkladı. Daha önceden adaylığını açıklayan TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Mustafa Gültepe lehine adaylıktan çekildi. Aldığımız bilgiler Ahmet Güleç’in Gültepe’nin başkan seçilmesi durumunda başkan vekili görevini üstleneceği yönünde.

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 13 Haziran’da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. İstanbul ve Anadolu’dan çok sayıda birlik ve sektör kurulu başkanının desteğini alan Gültepe, seçilmesi halinde küresel ticaretteki büyük değişim ve dönüşümü fırsata çevirmek için TİM’in konumunu güçlendireceğini bildirdi. Mustafa Gültepe, adaylık kararını 30’a yakın birlik ve sektör kurulu başkanının katıldığı basın toplantısıyla duyurdu.

İsimler arasında Mayıs ayında TİB Başkan adaylığını açıklayan Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de vardı. Güleç, Gültepe lehine adaylıktan çekildi. Aldığımız bilgiye göre Ahmet Güleç, Mustafa Gültepe’nin başkan olması halinde başkan vekili olarak görev alacağı yönünde.

ADAYLIĞIM KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI

TİM’in 100 bini aşkın ihracatçıyı aynı çatı altında buluşturan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

“100 bin kişilik ihracat ailesinde bu görevi lâyığı ile yürütecek çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum. Birliklerimizin önemli bir kısmında başkanlık için benim adaylığım üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Şahsıma güvenleri ve teveccühleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür görevler büyük sorumluluk ve güçlü bir ekip çalışması gerektiriyor. Arkadaşlarımızla uzun değerlendirmelerimiz oldu. Birlik başkanlarımızla konuştuk ve sonunda bir karara vardım. 13 Haziran’daki Genel Kurul’da TİM Başkanlığı için adayım. İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum. Üretimde ve ihracatta 30 yılı aşkın birikimimi, İHKİB’de 4 yılı başkanlıkla geçen 17 yıllık deneyimimi, ihracat ailemizle paylaşmak, küresel ticaretteki büyük dönüşüme vizyoner bir bakışla ihracatçımızı hazırlamak, süreci ülkemiz adına fırsata dönüştürecek şekilde TİM’in konumunu güçlendirmek istiyorum.”

TİM’DE ORTAK AKLI VE KATILIMCILIĞI ESAS ALACAĞIZ

Kapsayıcı ve katılımcı bir TİM oluşturmak istediğini vurgulayan Gültepe, seçilmesi halinde ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağının altını çizdi.

TİM Başkanlığına aday olurken herkese eşit mesafede olmaya özellikle özen gösterdiğini vurgulayan Gültepe, “Kısır tartışmaların içinde kaybolmayan, proje geliştiren, ihracatı büyüten, TİM’i güçlendiren Türkiye’yi zenginleştiren bir anlayışın sesiyiz. Bu anlayışın dışındaki hiç kimse, hiçbir oluşum, hiçbir yapılanma bizim ilgi alanımızda yer alamaz. Bizim bir davetimiz var: Gelin birlikte başaralım. Dünya ticaretinde bayrağımızı daha da yükseklerde dalgalandıralım. Kazanan insanımız olsun, ihracatımız olsun, Türkiye olsun” dedi.