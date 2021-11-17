Sessiz boru ve yerden ısıtma ürün grupları ekseninde büyüme hedefleyen Wavin; 2021’i 700 milyon TL’yi aşan bir ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. İhracat kapasitesini artırmayı planlayan şirket, 2022 yılı için ise yüzde 30 büyüme hedefi koydu.

1971’de Adana’da kurulan ve Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Pilsa Plastik, 2008’de Hollanda merkezli Wavin B.V tarafından satın alındı.

2008’den bu yana yoluna Wavin Türkiye olarak devam eden şirket; su tesisatından ısıtma ve soğutmaya, yağmur suyu yönetiminden atık su drenajı ile altyapı ve kanalizasyona kadar, inşaat ve altyapıya yönelik birçok ürün ve sistem çözümleri sunuyor.

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