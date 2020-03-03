İhracat şubatta yüzde 2,31 arttı - Ekonomist

İhracat şubatta yüzde 2,31 arttı
Ticaret Bakanı Pekcan, “Şubatta ihracat 2019 Şubat’a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Şubatta ihracat 2019 Şubat’a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.” dedi.
Pekcan, şunları kaydetti:
“Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yükseldi. 2019’da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir.”
Önceki haber Dijitalleşmeye 20 milyon dolar yatırdı
Sonraki haber Zorludan Osmangazi bölgesinde dijital atak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?