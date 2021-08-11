İhracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 24,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 yükseldi.

Endeks, Haziran 2020’ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27 yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 10,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 24,2 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 57,8, yakıtlarda yüzde 54,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,1 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 25,6 yükseldi.

– İhracat miktar endeksi yüzde 32,2 arttı

İhracat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 artış kaydetti. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,3, yakıtlarda yüzde 42,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,9 değer kazandı.

İhracat miktar endeksi bu yıl ikinci çeyrekte geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 53,8 arttı.

İthalat miktar endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 11,7 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,9 düşerken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 49,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,9 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 19,8 yükseldi.

– Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta 143,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak, haziranda 147,3’e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Haziran 2020’de 110,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 32,2 artışla bu yılın aynı ayında 145,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta 110 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 düşerek, haziranda 106,2’ye geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 97,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,7 artışla bu yıl haziranda 108,9’a çıktı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2020’de 102,3 olan dış ticaret haddi, 10,7 puan azalarak bu yılın haziran ayında 91,6 oldu.

Dış ticaret haddi, haziranda yıllık bazda 12,3 puan azalarak 91’e geriledi.