İhracatçı birlikleri, nisan ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. 61 ihracatçı birliğinde tamamlanacak seçimlerin ardından, TİM başkanlık koltuğu içinse seçim yarışına haziran ayında girilecek. İsmail Gülle güçlü aday olarak işaret ediliyor.

İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarında bu yıl seçim rüzgarı esiyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki iş konseylerinde seçimler tamamlanırken, gözler bu defa ihracatçı birliklerindeki seçimlere çevrildi.

Dört yılda bir yapılan ve bu yıl nisan ayında yapılması beklenen ihracatçı birlikleri seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde daha da hızlanması beklenen ihracatçı birliklerindeki seçim yarışında, ihracatın lider sektörleri ise dikkatle takip ediliyor.

Hazır giyim, kimya, maden, demir ve demir dışı metaller, hububat gibi sektörlerde adaylar belli olurken, diğer birliklerde de yeni adayların açıklanması sürpriz olmayacak.

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