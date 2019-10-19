İhracatçı sayısı 4 bine yaklaştı
Memur kenti olarak bilinen Ankara’nın son yıllarda önemli bir sanayi ve ihracatçı kenti konumuna geldiğini belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’da ihracat yapan firma sayısının 4 bine yaklaştığını belirterek, bunların üretiminin yüzde 40’ını yüksek ve orta yüksek teknolojiler üreten sanayicilerin oluşturduğunu söyledi.
Bürokratik kurumlara ev sahipliği yapan Ankara, aynı zamanda önemli bir sanayi ve ihracat kenti. Ankara yıllar itibariyle incelendiğinde en fazla ihracat gerçekleştiren kentler sıralamasında ilk beşte.
Son yıllarda hızla gelişen Ankara sanayisinin geldiği konumu ve ülke ekonomisini katkısını Ekonomist Dergisi için değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in görüşlerini başlıklar halinde aktarıyoruz.
TEKNOLOJİDE ÖNDE
Ankara, ileri teknolojili patent-faydalı model başvurularının yüzde 14’ünü gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15’i, ileri teknoloji üretiminin yüzde 13’ü Ankara’dadır. Ar-Ge mühendislerinin yüzde 28’i Ankara’dadır.
İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bunlar Ankara girişimcilerinin dünyaya, teknolojiye, yeniliğe bakışının farklı olduğunu bize söylemektedir.
4 bine yakın ihracatçıya ev sahipliği yapan, üretiminin yüzde 40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicileri, bu vizyonları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaktadırlar.
DIŞ TİCARETİN YÜZDE 5’İ
Ankara’da istihdamdaki toplam nüfusun yüzde 72’si hizmetler sektöründe yer alırken, yüzde 25’i sanayi sektöründe çalışmaktadır. Üretim yapan firmaların yüzde 1.5’i KOBİ üstü boyuttadır. Sayısal olarak az olmakla beraber KOBİ boyutunun üstündeki firmalar toplam üretimin yüzde 60’ını gerçekleştirmektedirler.
Ankara’da 4 bine yakın ihracatçı firma bulunmaktadır ve son on yılda Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 5’ini Ankara gerçekleştirmiştir.
Her bir imalat sanayi sektörü ve bu sektörlerin ciro ve çalışan sayısı bazında il toplamından aldıkları pay incelendiğinde, Ankara’da başat olarak görülen ilk 3 imalat sanayi sektörü: gıda ürünleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine sektörleridir.
İmalatının yüzde 13’lük kısmı makine sektöründen gelen Ankara, şehir bazında değerlendirildiğinde makine imalatında öne çıkan illerimizden bir tanesidir. Ankara’da iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının yüzde 41.7 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalatının teknolojik düzeyinde iş makineleri sektörü kritik öneme haiz görünmektedir.
ÜNİVERSİTELER İTİCİ GÜÇ
İmalat teknolojisi açısından değerlendirildiğinde Ankara’nın ön plana çıktığı unsurların başında ileri teknoloji üretimi ve ihracatı gelmektedir. Özellikle savunma, havacılık sanayi ve medikal sektörleri açısından önemli bir il konumuna gelen Ankara’da üniversitelerin de etkisiyle ileri teknoloji sektörleri gelişmiş durumdadır.
Dört ilde bulunan medikal kümelerinden bir tanesi Ankara’dadır. Ankara ve özellikle Ostim, medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahip hale gelmiştir.
Sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları ile öne çıkan Ankara medikal sanayi, sağlık sektörü alıcıları açısından önemli bir merkez konumundadır.
İHRACAT BİRİM FİYATI
Medikal sektörünün Ankara için neden önemli olduğunun en net göstergesi ihracat birim fiyatlarında yatmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre Ankara’nın imalatının ihracat birim fiyatı 2 dolardır.
Bu genel rakam, Türkiye ortalaması olan 1.3 doların üzerindedir. Ancak daha önemlisi, Ankara’da medikal sektörlerde yapılan imalat, çok daha yüksek ihracat birim fiyatı sahip durumdadır.
Ankara’da medikal cihaz ekipmanlarının içinde bulunduğu ürün grubunun ihracat birim fiyatı yaklaşık 85 dolardır. Ankara’nın tıbbi araç ihracat birim fiyatı ise 20 dolar.
Bir diğer ileri teknoloji alanı olan savunma ve havacılık sanayi açısından da Ankara önemli bir ilimizdir. Savunma sanayii Ankara ilimizde yoğunlaşmıştır ve ilimizde var olan üniversitelerin de etkisiyle havacılık sanayii gelişmiş durumdadır.
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