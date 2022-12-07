İhracatta güçlü büyüme, 2023’te yerini endişeye bırakmaya hazırlanıyor. Paritedeki oynaklığın yorduğu ihracatçılar, enflasyon ve maliyet baskısı nedeniyle tedirgin.

Hazır giyim, konfeksiyon gibi alanlarda daralma öngörülürken, yeni pazar arayışları da hızlandı. Türkiye’nin büyümede itici gücü olan ve bu yıl 253 milyar dolara ulaşması öngörülen ihracatta parite etkisiyle başlayan endişe, 2023 için yeni pazar arayışlarını hızlandırdı.

Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ticarette 2023’te daralma sinyali güçlenirken, yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskı, faiz politikaları, hane halkı harcamalarının kısılması gibi nedenlerle küresel ithalat talebinin baskılanması Türkiye ihracatçısında endişeyi artırdı.

Öte yandan pandemi nedeniyle tedarik zincirindeki kırılmayı avantaja dönüştüren ihracatçı, siparişlerin yeniden Uzak Doğu’ya kayıyor olmasından da rahatsız.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.