Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla görüştü. Görüşmede, ekonomideki gelişmeler değerlendirildi. İhracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda oldukları döviz gelirinde oranın artacağı belirtildi. Normalde bu oran yüzde 25, ama yüzde 40’a çıkarılacak.

NTV’de yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüştü.

Görüşmede, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, ihracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı arttırılacak. Halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40’a çıkarılacak.

İhracatçıların Eximbank kredi limiti de yapılan ihracat tutarının üçte birinin üstüne çıkarılacak.