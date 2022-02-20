En önemli ihraç pazarı Rusya

Türk somonu ihracatında son 6 yılda ülke çeşitliliğini de artıran Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı Rusya Federasyonu oldu.

Rusya Federasyonu’na 2016’da 282 ton karşılığında 1 milyon 176 bin 581 dolar olan Türk somonu ihracatı, 2021’de 18 bin 493 ton karşılığı 108 milyon 49 bin 260 dolara ulaştı.

Böylece, ülkeden Rusya’ya yapılan Türk somonu ihracatı da son 6 yılda miktarda yüzde 6 bin 458, değerde de yüzde 9 bin 83 arttı.