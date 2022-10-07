Her yıl mayısta Akdeniz açıklarına giden Türk balıkçıları, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen ülke kotası kadar orkinos avlıyor. Avlanan balıklar, ihracat öncesi büyütülmek üzere Ege Denizi’ndeki çiftliklere getiriliyor. Ton balığı olarak da adlandırılan orkinoslar, sardalya, kolyoz ve uskumru ile besleniyor. Ağırlıkları 250-300 kiloyu bulan balıklar, aralık ayında Ege Denizi’ne gelen “fabrika gemilerde” işlenerek ihracat yolculuğuna çıkıyor.

Çoğunluğu Japonya’dan talep gören orkinoslar bu ülkenin geleneksel yemekleri suşi ve saşimi yapımında kullanılıyor. (Yemek sitesi Lezzet suşi tarifini bu şekilde paylaşıyor)