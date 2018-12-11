İhracatın payını yüzde 50’ye çıkaracak

Aralık 11, 2018 0 Yorum 129 Okunma
İhracatın payını yüzde 50’ye çıkaracak

Askeri gemi, otonom sistemler ve siber güvenlikte atağa geçen STM, bugün yüzde 15 olan ihracatın cirodaki payını 2023’e kadar yüzde 50’ye çıkaracak.

Geçen yılki cirosu 1,9 milyar TL olan şirket, yeni ürünlerin katkısıyla bu yılı 3 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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