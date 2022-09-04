“Yavru yetiştiriciliği aşamasına geçeceğiz”

Tesiste deniz patlıcanını ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Tolon, şunları kaydetti:

“Geldiğimiz noktada anaçtan yumurta alıp, yumurtadan lavral evreye ve yavru boya getirme süreçlerini tamamladık. Optimal büyütmeyi nasıl sağlayabiliriz konusunda araştırma ve geliştirmelere devam ediyoruz. Özellikle ticari ölçekte bu türün yetiştiriciliği konusunda Avrupa’da araştırma yapan tek üniversiteyiz. Daha önceki çalışmalarımızda ve diğer ülkelerde laboratuvar şartlarında üretimleri olumlu sonuçlar vermekle birlikte ticari ölçeğe geçildiğinde durum değişmeye başlıyor.

Ticari ölçek dediğimizde, üretimin ekonomik boyutunu yani laboratuvar çalışmalarındaki sınırlı sayıdan ekonomik olarak değerlendirilebilecek geniş rakamlara geçişi değerlendiriyoruz. Bizim kuluçka tesisimizde şu anda yıllık 25 milyon larva kapasitemiz var. Deniz patlıcanının artık laboratuvar boyutundan çıkıp Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde bir alternatif tür olmasını amaçlıyoruz. Kuluçka aşamasından sonra bu yıl yavru yetiştiriciliği aşamasına geçeceğiz.”

Doç. Dr. Tolon, çalışmalarını destekleyen Ege Teknopark bünyesindeki firmada 4 öğrenciye de istihdam sağladıklarını sözlerine ekledi.