Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Ukrayna’ya saldırısından dolayı Rusya’ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

FedEx‘ten yapılan yazılı açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna‘daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

UPS‘den yapılan yazılı açıklamada da, “Rusya’daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz.” ifadesine yer verildi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya’ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya’ya tepki adımları geliyor.