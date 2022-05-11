BBC’nin haberine göre Finlandiya ve İsveç birkaç gün içinde NATO üyeliğine başvurabilir. Bu durum uzun bir tarafsızlık geçmişi olan ve askeri ittifaklardan uzak duran iki ülke için zorlu bir kararın arifesinde oldukları anlamına geliyor.

Rusya, iki devletin NATO’ya katılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Eğer bu kararı verirlerse İsveç’in 200 yıllık, Finlandiya’nın ise İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana devam eden bağlantısızlık, tarafsızlık politikaları köklü bir değişikliğe uğrayacak.

BBC’nin haberine göre Finlandiya halkının NATO’ya katılmasına yönelik desteği yıllardır %20-25 civarındaydı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından bu yana tablo değişmiş görünüyor. Ülkede son kamuoyu yoklamasına göre NATO’ya katılma konusunda destek %76 ile rekor bir seviyeye ulaştı. İsveç’te ise nüfusun %57’si katılmak istiyor, bu rakam yine savaş öncesine göre çok daha yüksek.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Perşembe günü NATO konusundaki tutumunu ortaya koyacak ve her iki ülkenin iktidar partileri de hafta sonu ne düşündüklerini söyleyecek.

Nihai karar iki başbakan tarafından açıklanacak: İsveç’ten Magdalena Andersson ve Finlandiya’dan Sanna Marin

İsveç ve Finlandiya, 1994 yılında NATO’nun resmi ortakları oldular ve o zamandan beri ittifaka önemli katkılar sağladılar. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana birçok NATO görevinde yer aldılar.

NE DEĞİŞECEK?

Peki, iki ülke NATO’ya katılırsa ne değişecek? Haberde şu yorum yapılıyor: “Eğer iki ülke NATO’ya katılırsa en önemli değişiklik, NATO’nun bir üye ülkeye yönelik saldırıyı herkese yapılmış bir saldırı olarak gören “Madde 5″inin uygulanması olabilir. Finlandiya ve İsveç ilk kez nükleer devletlerden güvenlik garantileri alacak”

Tarihçi Henrik Meinander, Finlandiya’nın zihinsel olarak hazır olduğu görüşünde ve “1992’de Helsinki 64 ABD savaş uçağı satın aldı. Üç yıl sonra İsveç ile birlikte Avrupa Birliği’ne katıldı. O zamandan beri her Fin hükümeti NATO seçeneğini gözden geçirdi” diyor.

İsveç, 1990’larda farklı bir yol izleyerek ordusunu küçülttü. Ancak her şey 2014’te Rusya’nın Ukrayna’dan Kırım’ı ilhak etmesiyle değişti. Zorunlu askerlik geri döndü ve savunma harcamaları artırıldı.

Finlandiya, NATO’nun kabul ettiği GSYİH’nın %2’lik savunma harcaması hedefine şimdiden ulaştı ve İsveç bunu yapmak için planlar hazırladı.

RUSYA’DAN UYARI VAR

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya ile 1939’da “Kış Savaşı” adı verilen muharebede 3 aydan fazla çatışmıştı.

İki ülke arasındaki savaş, 12 Mart 1940’ta imzalanan Moskova Barış Anlaşması ile son bulmuş, anlaşma kapsamında Finlandiya, sınır bölgelerinden Salla ve Karelia şehirleri ile Rybachi yarımadasından Rusya’ya toprak vermeyi kabul etmişti.