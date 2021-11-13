Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.

Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.