İki yeni markayla atağa hazırlanıyor

Aralık 10, 2019 0 Yorum 96 Okunma
İki yeni markayla atağa hazırlanıyor

Türkiye’de ilk aerosol dolum makinesi üretimini yapan Sora Kozmetik Grup, son dönemde satın aldığı iki yeni markayla atağa hazırlanıyor.

2016’da Morfose’yi ve bu yıl da Alix Avien’i satın alan şirket, bu iki marka için 13 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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