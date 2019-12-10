İki yeni markayla atağa hazırlanıyor
Türkiye’de ilk aerosol dolum makinesi üretimini yapan Sora Kozmetik Grup, son dönemde satın aldığı iki yeni markayla atağa hazırlanıyor.
2016’da Morfose’yi ve bu yıl da Alix Avien’i satın alan şirket, bu iki marka için 13 milyon dolarlık yatırım yapacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber MB politika faizini nereye çekecek?
Sonraki haber Spor mağazalarıyla yurtdışına açılacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?