Temelleri 90’ların başında atılan Doğuş SPA Group bugün; medikal kozmetik, güzellik cihazları, masaj yatakları ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kozmetik perakendesine de adım atan şirket, iki yıl içinde 50 mağaza açmayı hedefliyor. Dünyada yaklaşık 500 milyar dolarlık bir hacme sahip olan kozmetik sektörü, her yıl yüzde yaklaşık yüzde 5 oranında büyüyor.

Pandemi döneminde de değişen tüketici davranışlarına uyum sağlayarak büyümesini sürdüren sektörün Türkiye’deki hacmi ise yaklaşık 15 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda yabancı firma var. Ancak son yıllarda yerli kozmetik markaları da atağa geçmiş durumda. Onlardan biri de Doğuş SPA Group.

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