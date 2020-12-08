2. el otomobil fiyatları düştü mü? sorusu sıklıkla merak edilenler arasında… İkinci el otomobil fiyatları kasımda yüzde 6 ile 12 arasında düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır araçlardaki kampanyalarında da etkisiyle düşüşün aralık ayında da devam edeceğini kaydetti.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Yılbaşından bu yana yüzde 80-85 civarında artan ikinci el araç fiyatları kasımda düşüşe geçti. Döviz kurlarındaki gerileme, Covid-19 vakalarındaki artış, para ve ekonomi piyasalarındaki dalgalanma beraberinde 2’inci el otomobilde talebi düşürdü. Talepteki yavaşlama fiyatlara da yansıdı. 2’inci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata’nın rakamlarına göre fiyatlardaki gerileme yüzde 6 ila 12 arasında.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Düşüşün 0 km araçlarda önemli satış kampanyalarının olacağını da hesaba katarak bu ay sonunda kadar kademeli olarak devam edebileceğini öngörüyoruz” dedi. Yalçın, ayrıca esnaf ve satıcının da stok maliyetlerine dayanamayıp araç fiyatlarında indirime gittiğini” söyledi.

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