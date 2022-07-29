letgo’nun ikinci el araba alım satımındaki iş modeli otoplus ile oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, ikinci el araç sektörü açısından önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında otoplus, Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesine ortak oldu.

otoplus, Türkiye’nin 72 şehrinde 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.

“TÜRKİYE HAREKETLİ, DİNAMİK VE BÜYÜK BİR PAZAR”

letgo CEO’su Johan Nel; bu yatırımın, Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejisinde önemli bir adımı temsil ettiğini söylüyor. Bundan bir buçuk yıl önce Pilot Garage ile Türkiye genelinde başlattıkları iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Johan Nel; şöyle devam ediyor:

“Bu birliktelikten aldığımız güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz. Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”

“SEKTÖRE GÜVEN KAZANDIRACAK”

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini belirtiyor. Şeffaf ve profesyonel hizmet ilkesiyle ilerleyen bu iki markanın buluşmasının sektörde büyük bir heyecan yaratacağını dile getiren Cihan Emre, Pilot Garage olarak kuruldukları 2011 yılından bu yana 10 milyondan fazla aracın ekspertiz işlemini yaparak çok geniş bir portföye sahip oldukları bilgisini veriyor. Cihan Emre; “Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur” diye konuşuyor.

Aralık 2020’de kurulan otoplus, letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2011 yılında kurulan ve Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz hizmeti sunan Pilot Garage, günde ortalama 3 bin, ayda 90 bin aracın ekspertiz işlemini gerçekleştiriyor.