Deniz Kültürü Derneği, Piri Reis Üniversitesi ve TÜRDEF’in birlikte organize edeceği “İklim Krizi Zirvesi” 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yapılacak.

İklim krizine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Deniz Kültürü Derneği öncülüğünde 2016 ve 2019 yıllarında yapılan İklim Krizi Kurultayı’nın devamı niteliğindeki “İklim Krizi Zirvesi”, ulusal ve küresel ölçekteki iklim krizi sorunlarını ve bu sorunlara sunulan çözümleri bir araya getiriyor.

7 Aralık 2022 Çarşamba günü Piri Reis Üniversitesi’nde tüm gün sürecek olan İklim Değişikliği Zirvesi’nde; gazeteci, akademisyen ve denizcilik sektörünün önde gelen kurumlarından isimler sunumlar gerçekleştirecek.

İklim Değişikliği Zirvesi Programı ise şöyle:

AÇILIŞ KONUŞMALARI (Saat: 09:30)

PROF. DR. NAFİZ ARICA

Piri Reis Üniversitesi Rektörü

AYŞE OLCAY

Deniz Kültürü Derneği Başkanı

ARİF BOSTAN

Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı

TAMER KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı

10:00 – ANA TEMA KONUŞMACISI: PROF. DR. MUSTAFA SARI:

Marmara Denizi’ni tehdit eden faktörler ve çözüm önerileri

10:30-12:00 1. OTURUM

MEDYANIN GÖZÜ İLE İKLİM KRİZİ

Moderatör: BAŞARAN BAYRAK– İMEAK DTO Meclis Başkanı

MELİHA OKUR (GAZETECİ-EKONOMİST)

ERHAN ÖZTÜRK (SABAH GAZETESİ HABER MÜDÜRÜ)

OGÜN YILDIZ (FOX TV HABER DİREKTÖRÜ)

GÖKHAN KARAKAŞ (MİLLİYET)

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği (Piri Reis Üniversitesi)

13:30 – 14:45 2. OTURUM

İKLİM KRİZİ TEHDİDİ ALTINDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

Moderatör: ŞADAN KAPTANOĞLU –TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRK P&I:UFUK TEKER/ Genel Müdür (Deniz sigortacılarının çevre hassasiyetleri ve gelecek dönemde gemi sahiplerine uygulanacak yaptırımlar)

TURMEPA: SEMİHA ÖZTÜRK / Genel Müdür (İklim Değişikliğine Karşı Sıfır Atık Mavi Seferberliği)

ALKOÇ GROUP: EMEL HAYRETDAĞ / İş Geliştirme Müdürü(Dünyayı nasıl bozduk? Tamiri mümkün mü?)

AKDENİZİ KORUMA DERNEĞİ: YASEMİN ULUSOY /Proje Geliştirme Uzmanı (AKD’nin Deniz Koruma Alanlarında Ekosistem Restorasyonu Çalışmaları)

UZMAR: NALAN EROL/ Ar-Ge Sorumlusu: (Gemi inşada Yeşil Dönem: Methanol-Otonom-Full Elektrik dizayn uygulamalarının kısa ve uzun vadede çevreye olumlu etkileri)

VENTO DENİZCİLİK: SEÇKİN YILMAZ/ Kurucu Ortak (Ventoverse NFT Koleksiyonu ve temiz denizler)

REXOIL: SALİH BİLDİREN /Denizcilik Yağları Satış Müdürü- ODEMED Yön. Kur. Bşk.(Biz Elimizden Geleni Yapıyoruz. Ya siz?)

14:45 – 15:00 Çay – Kahve Arası

15:00 – 17:00 3. OTURUM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA VE DOĞAYA ETKİLERİ

Oturum Başkanı: CEM SEVEN/ Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Bşk.

TÜRK LOYDU: CEM MELİKOĞLU / Türk Loydu Yön. Kur. Bşk. (Yeni Regülasyonlarla Denizlerde Enerji Verimliliği)

BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK / Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi (Dünyanın Kuzey Çatısında Neler Oluyor?)

DR. BİLGE TUTAK / İTÜ – Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Okyanuslar, Kutuplar ve İklim)

ONUR AKDAŞ/ DEÜ- Denizcilik Fak. Deniz İşletmeleri Yönetimi Böl. Bşk. Yrd. (Deniz Taşımacılığında Çevresel Farkındalık)

PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL/ Regülasyon Tıbbı Uzmanı / BNR ve IFMANT Başkanı – (İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri)

DR. M. BAKİ YOKEŞ / AMBRD Laboratuvarı Kurucusu – (Denizin çığlığı: Müsilaj)